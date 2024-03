"Non Solo Note's Band: Cantori di strada": a Grugliasco una giornata all'insegna di musica e divertimento

Nuova edizione di "Non Solo Note's Band: Cantori di strada" con i ragazzi e gli educatori della Cooperativa Paradigma che, come a Natale scorso, anche per quest'anno, a Pasqua, animeranno le vie della città con i canti del loro coro, accompagnando le diverse esibizioni con il passaggio del carretto pieno di uova e colombe pasquali che venderanno e che permetteranno alla cooperativa di raccogliere contributi solidali per sostenere il progetto "Diversamente animando".