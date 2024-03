Controlli sul commercio in San Salvario: sospese due attività per questione di igiene e sicurezza

Giovedì 21 marzo, nel pomeriggio, si è svolto un controllo straordinario del territorio coordinato dal Commissariato di Polizia di Barriera Nizza, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Municipale, il personale dell’ASL-SIAN e dell’Ispettorato del Lavoro di Torino.





L’attività, a cui ha concorso anche personale della Polfer, del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” e del quinto Reparto Mobile di Torino, ha consentito di identificare 152 persone, a controllare sei attività commerciali con l’emissione di due provvedimenti di sospensione dell’attività commerciale, con sanzioni elevate dal valore di 45mila euro.





I controlli, che hanno interessato il quartiere San Salvario e le aree limitrofe alla stazione Porta Nuova, hanno portato inoltre al sequestro di 60 grammi di sostanza stupefacente, oltre a un arresto e quattro denunce.

Nello specifico in un esercizio di somministrazione del quartiere San Salvario, su cui è stata decretata la sospensione dell’attività, sono state irrogate sanzioni per circa 26.000 euro da Polizia Municipale e Ispettorato del Lavoro, in seguito all’accertamento di diversi illeciti, anche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; veniva inoltre

In un secondo esercizio di somministrazione, il personale dell’ASL SIAN ha riscontrato diverse irregolarità di natura igienico-sanitaria, con sanzioni per 11 mila € e sospensione dell’attività..

Ulteriori sanzioni, per circa 8000 €, sono state elevate nei confronti di altri esercizi commerciali controllati, in particolare la più rilevante nei confronti di un esercizio artigianale di acconciature.





Durante i controlli, un cittadino straniero è stato colto nell’atto di cedere della sostanza stupefacente a un giovane; per lui è scattato l’arrestato in flagranza, col contestuale sequestro di 3,15 grammi di crack e della somma di 60 euro.





Infine, quattro persone sono state denunciate a vario titolo, per lo più per reati inerenti alla violazione della legge sull’immigrazione e sugli stupefacenti