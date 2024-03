Meteo, tempo incerto e perturbazioni nella settimana che porta a Pasqua

Una estesa e profonda bassa pressione presente tra Atlantico e Spagna convoglierà diverse perturbazioni durante la settimana a partire da domani, martedì 27 marzo. Maltempo e neve a bassa quota inizialmente, poi correnti via via più calde porteranno per lo più piogge anche fino ai 1500/2000 metri. Pasqua con ancora possibile maltempo.

A Torino quindi avremo questa situazione.

Oggi lunedì 25 marzo. Cielo sereno o poco nuvoloso, con nuvolosità in rapido aumento dal pomeriggio a partire da sudovest, in estensione ovunque in serata. Temperature massime fino a 14/15 °C, ancora in calo rispetto a ieri. Venti assenti o deboli variabili.

Martedì 26 e mercoledì 27 marzo. Cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge diffuse sulle pianure. Sulle Alpi nevicate fino 600/700 m. La quota neve varierà in funzione dell'intensità delle precipitazioni e delle ore del giorno. Le precipitazioni si esauriranno durante la mattina di mercoledì da ovest verso est. Temperature minime in aumento grazie alla copertura nuvolosa ma comunque tra i 6 e i 7 °C. Le massime si abbasseranno ulteriormente: in pianura non si andrà oltre i 9/10 °C domani, per poi risalire grazie al miglioramento mercoledì fino 13/14 °C. Venti deboli nordorientali domani, variabili mercoledì.

Tendenza successiva. Altra breve perturbazione potrebbe passare giovedì, per poi lasciare spazio a correnti sempre più meridionali, con temperature in rialzo soprattutto nelle minime ma cielo nuvoloso e piogge deboli e insistenti sulle aree settentrionali fino a Pasqua. I giorni di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzati ancora da maltempo, ma per capirne l'entità dovremo attendere i prossimi aggiornamenti.

