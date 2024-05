All'Informagiovani di Nichelino si parla di "Adolescenti e Suicidio, il ruolo dei Media"

Il Centro Informagiovani di via Tancredi Galimberti 3 a Nichelino ospiterà l'evento di formazione “Adolescenti e suicidio, il ruolo dei media”: l'appuntamento è lunedì 27 maggio dalle 14,30 alle 16,30.

Il corso è destinato a giornalisti pubblicisti, praticanti e professionisti: la partecipazione è gratuita e l’adesione varrà 4 crediti formativi agli iscritti all’Ordine dei Giornalisti. Per iscriversi è sufficiente connettersi alla piattaforma www.formazionegiornalisti.it (come filtro di ricerca bisogna inserire nella finestra Ente Terzo il nome “Consorzio Corep Torino”).

L’evento, che apre una prestigiosa collaborazione e un’interessante attività formativa per i giornalisti e le giornaliste del nostro territorio su un tema quantomai attuale e al contempo delicato, è realizzato in collaborazione con il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino.

Con la scoperta e lo studio dell’effetto Werther, infatti, la letteratura scientifica e l’Oms hanno sancito la correlazione tra la cronaca degli eventi suicidari e l’aumento dei casi di emulazione da parte di soggetti fragili, con un’incidenza più rilevante nel caso di adolescenti e giovani (basti riflettere che il suicidio è la seconda causa di morte nel nostro Paese).

Senza rinunciare al diritto-dovere di cronaca, l’informazione può però svolgere anche un ruolo protettivo in primis proprio verso le categorie più fragili, ruolo riconosciuto dalla letteratura medica e definito effetto Papageno (https://www.papageno.news/).

Affrontare con coscienza e responsabilità questi temi è un impegno per la società civile tutta, e il giornalismo in particolare, che in un contesto di crescente disintermediazione può recuperare il ruolo cruciale di modello per una informazione attenta al bene comune.



L’attività formativa a cura del Master in Giornalismo dell’Università degli Studi di Torino sarà condotta da:

· Dario Corradino, giornalista, docente di etica e deontologia professionale al Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino e membro del Consiglio di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

· Chiara Davico, dirigente medico presso la Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, ricercatrice dell’Università degli Studi di Torino

· Paolo Piacenza, giornalista, coordinatore delle attività redazionali del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino