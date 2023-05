Inno, bandierine e festeggiamenti: bambini protagonisti del flash mob per l'Europa delle Circoscrizioni 1 e 3 [FOTO]

"L'Europa appartiene a tutti noi", hanno spiegato Marcello Mazzù e Marco Titli, Segretario e Vicesegretario Metropolitano del Partito Democratico, "e il 9 maggio è una giornata importante, è la giornata dell'Europa. Il Partito Democratico della Federazione Metropolitana di Torino ha lanciato il progetto David Sassoli per portare l'Europa tra le persone. Per questo sono nate una serie di iniziative organizzate da circoli o amministrazioni locali guidate dal PD. A Torino, come a San Mauro, a Collegno come a Leinì ed altre emergeranno in altre realtà locali. Ogni iniziativa è originale, dal convegno al flashmob o alla pittura di una panchina blu. Tutte a simboleggiare come il progetto europeo sia entrato nelle nostre città e le cambierà grazie al PNRR e ai numerosi fondi europei in arrivo, ma ancora di più le cambierà aprendo opportunità di relazione, scambio e dialogo".