Al via i cantieri per il nuovo Parco del Valentino. Lo Russo: "Puntiamo sulla cultura"

Il parco del Valentino si rinnova. Sono partiti i cantieri al Borgo Medievale, nei viali Virgilio e Mattioli e a Torino Esposizioni, e dai prossimi giorni si aggiungeranno quelli al Giardino Roccioso. Il progetto è imponente, prevede investimenti per 166 milioni di euro complessivi e porterà a un pesante cambiamento del parco più visitato della città entro il 2026, anno in cui devono per forza essere completati gli interventi finanziati dal PNRR.

Le parole chiave sono "cultura" e "sostenibilità", ripetute questa mattina durante la presentazione dei lavori dal sindaco Stefano Lo Russo e l'assessore al verde Francesco Tresso, con gli architetti Kipar e Robiglio. Il fulcro della riqualificazione, infatti, passa dalla costruzione della Biblioteca Civica, del Teatro Nuovo e dall'aumento del verde, con l'aumento degli alberi, la rimozione del parcheggio e la riduzione dell'asfalto.

"Siamo contenti di consegnare ufficialmente il cantiere di questo progetto a cui teniamo tantissimo - ha dichiarato Lo Russo -, progetto che ha visto lavorare tutta la Giunta in maniera sinergica, come squadra, per dare un'unità di visione a tutto il compendio di Torino Esposizioni. Torino sta cambiando pelle, sta cambiando perché ci sono tanti interventi infrastrutturali e abbiamo deciso di puntare sulla cultura. Stiamo rispettando il cronoprogramma, nel 2026 dovrebbe essere collaudata, stiamo correndo ma siamo nei tempi. La scelta che abbiamo fatto come amministrazione è di dare una vocazione culturale alla città. Al Valentino anche un'importante opera di de-impermeabilizzazione del suolo e 555 alberi che verranno piantati. L'intero progetto è di circa 170 milioni di euro, completamente coperti da fondi PNRR e dal finanziamento del Governo Draghi".