Carcere di Torino, un detenuto si suicida. Da inizio anno, 11 aggressioni e 15 agenti feriti

Dramma al carcere di Torino, dove un detenuto di 31 anni proveniente dall'Ecuador si è tolto la vita all'interno della propria cella, nel padiglione A. Gli agenti della polizia penitenziaria lo hanno trovato ieri sera senza vita con un cappio rudimentale alla gola, ricavato da un lenzuolo. Si tratta del 27esimo suicidio dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane.

La giornata di ieri in carcere era iniziata nelle difficoltà: tre agenti sono infatti rimasti feriti perché due di loro sono stati violentemente strattonati per aver cercato di bloccare un detenuto straniero che aveva aggredito un agente di servizio in sezione al terzo piano del Padiglione B. I tre agenti feriti sono stati accompagnati presso il pronto soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria di Torino da dove sono stati dimessi con 7 giorni di prognosi ciascuno.

Il Sappe: "Una sconfitta per lo Stato"

“Siamo costernati e affranti: un detenuto che si toglie la vita in carcere è una sconfitta per lo Stato e per tutti noi che lavoriamo in prima linea”, denuncia Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, che rivolge vicinanza e solidarietà ai tre Agenti feriti a Torino. Per Capece, “chiunque, ma soprattutto chi ha ruoli di responsabilità politica ed istituzionale - penso in primis al Sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, che ha ottenuto dal Ministro della Giustizia Nordio il mandato alla direzione generale dei detenuti e al trattamento - dovrebbe andare in carcere a Torino a vedere come lavorano i poliziotti penitenziari, orgoglio non solo del SAPPE e di tutto il Corpo ma dell’intera Nazione. L’ennesimo suicidio di un detenuto in carcere dimostra come i problemi sociali e umani permangono: è il suicidio di un detenuto rappresenta un forte agente stressogeno per il personale di polizia e per gli altri detenuti”.