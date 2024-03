Salva un uomo dai cani inferociti: premiato dal sindaco di Grugliasco

Premiato per il suo coraggio Ilio Talarico, il 16enne che la sera del 5 marzo è intervenuto ed ha salvato un uomo che era in balia di una lite tra i suoi stessi cani: una situazione molto pericolosa, due animali ne stavano attaccando un terzo, ed il padrone stava rischiando di farsi molto male in quanto non riusciva a separarli. Ilio stava rientrando a casa e passando davanti al chiosco Tam Tam di via Echillores non è potuto rimaner indifferente. Senza esitare, il giovane ha separato i cani poi è rimasto li, evitando che questi potessero scappare o finire in mezzo alla strada, mentre il padrone, ferito, veniva accompagnato all'ospedale dai soccorsi.

Ed è per questo atto di coraggio che Ilio è stato ospite proprio in Comune, dove ieri ha incontrato il sindaco Emanuele Gaito e l'assessore all'Innovazione, Viabilità, Transizione Ecologica, Trasporti e Sicurezza Raffaele Bianco. Questi hanno donato a Ilio un bellissimo quadro, dove è dipinto un dettaglio che rappresenta Grugliasco. Assessore e sindaco hanno avuto così modo di conoscere Ilio. "Appena siamo venuti a conoscenza del gesto di Ilio, abbiamo cercato un contatto per incontrarlo. Pensiamo infatti che il suo, non debba essere un gesto isolato e che sia importante valorizzare chi compie simili azioni. Abbiamo fatto un po’ di chiacchiere per conoscerlo meglio: un bravo ragazzo animato da spirito propositivo. E’ importante diffondere queste storie, sia per creare gesti dei emulazione sia per dare dimostrazione che non tutti gli adolescenti sono vandali o disinteressati dalla vita di comunità" ha dichiarato Raffaele Bianco a margine dell'incontro.