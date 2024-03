Diego Ceretta dirige Orchestra e Coro del Regio sulle musiche di Respighi e Cherubini

Due composizioni ci attendono sabato 30 marzo alle ore 20: Vetrate di chiesa di Ottorino Respighi e il Requiem di Luigi Cherubini.

A dirigere l’Orchestra e il Coro del Regio il giovane e già affermato Diego Ceretta, Direttore principale dell’Orchestra della Toscana.

Un dittico di composizioni religiose, inedito e ricercato, che trasformerà per una sera il Teatro in una vasta cattedrale in cui risuoneranno brani basati su melodie gregoriane e orchestrate con gusto squisito: Vetrate di chiesa del 1926 e il Requiem del 1816, in cui potremo apprezzare il Coro nel pieno delle sue possibilità espressive, diretto da Ulisse Trabacchin.

Per info: www.teatroregio.torino.it