Torino approva la mozione per dare l'iscrizione anagrafica anche a chi affitta in nero: "Residenza è un diritto"

Dare la residenza nel comune di Torino anche a chi affitta in nero: oggi il Consiglio Comunale ha approvato la mozione che chiede al Sindaco e alla Giunta di consentire la cosiddetta iscrizione anagrafica anche senza un regolare contratto di affitto.

L'atto si rivolge a studenti, stranieri, famiglie in difficoltà economica e chiunque altro sia costretto a rivolgersi al mercato degli affitti in nero, ma che in tal modo rimangono esclusi da importanti servizi dedicati ai residenti, come il medico di base o gli sgravi fiscali per mense, asili e materne.