A Torino in demolizione 6 Vespasiani, Firrao (Torino Bellissima): "Servono wc pubblici adeguati"

A Torino ci sono 190 servizi igienici pubblici attivi. Nella maggior parte dei casi sono gestiti da Amiat (107), seguita da Gtt (26). A questi aggiungono 20 toilette di “lusso” di IGP Decaux e 32 nei parchi cittadini.

I "Renzi"

Ci sono poi 29 "Renzi", dal nome della ditta che lì aveva costruiti: in piazza Villari, a Madonna di Campagna, e in via Sassari ci sono i due più antichi in stile Liberty.

Numeri forniti ieri in Consiglio Comunale, su sollecitazione del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha chiesto una mappatura dei Vespasiani.

Le demolizioni

Il numero dei bagni pubblici attivi è però destinato, nei prossimi mesi, a diminuire. Sono stati inseriti nella lista per l’avvio delle demolizioni i seguenti servizi igienici gestiti da Amiat: corso Tazzoli davanti al civico 36; corso Tazzoli presso ex campo nomadi; piazza Abba; corso Novara quasi angolo via Bologna; via Anglesio, corso Tazzoli 78.

Firrao (Torino Bellissima): "Servono wc adeguati"

“Vogliamo essere una città turistica, - ha replicato Firrao, che in passato aveva già presentato un atto sul tema - ma non abbiamo servizi igienici pubblici adeguati, che tra l’altro servono anche a tutte le persone che vivono per strada... “. Per dare un confronto con altre città turistiche, a Parigi ci sono 435 servizi pubblici, a Berlino 280 e Bucarest 100.

“La situazione va sanata – ha concluso il consigliere di Torino Bellissima - e adeguata al 2024 se davvero vogliamo competere con altre mete da cui su questo aspetto abbiamo solo da imparare”.