Ferrovie, Avetta: "Ritardi e disservizi sulle Sfm1 e Sfm2 continuano"

"Da 5 anni ormai denunciamo le criticità segnalate dai pendolari. Nonostante ciò, e nonostante le rassicurazioni di rito dell’Assessore, nulla sembra migliorare. Anzi. La sensazione è che vada sempre peggio per le ferrovie regionali. I recenti episodi che i pendolari hanno rilevato interessano buona parte delle linee regionali. In particolare, la SFM1 Rivarolo-Torino-Chieri e la SFM2 Pinerolo-Torino-Chivasso ogni giorno sono oggetto di pesanti disservizi. Poche settimane fa alla stazione FS di Pinerolo è stata organizzata un grande sit in cui hanno partecipato tanti pendolari e proprio durante la manifestazione (sic!!!) sono stati cancellati il treno N. 26336 e N. 26276. Ieri mattina, 25 marzo, è stato cancellato il treno N. 26254 da Pinerolo. Come è facilmente comprensibile la soppressione dei treni, oltre ai citati ritardi per studenti e lavoratori che li costringono a ricorrere a continui giustificativi o permessi, genera l’affollamento sui convogli successivi. Carrozze piene e persone pigiate come sardine. Particolarmente penalizzato è il nodo di Settimo Torinese, dove si intrecciano le due linee del servizio metropolitano (SFM1 ed SFM2), per cui ogni criticità si ripercuote inevitabilmente sul traffico ferroviario di entrambe. Ci fa piacere apprendere che si stanno concludendo i lavori che interessano Vinovo, ma, nel frattempo se la Regione Piemonte non è in grado di ottenere da Trenitalia un miglioramento del servizio, quantomeno si applichino le sanzioni come prevede il contratto di servizio". Lo afferma il consigliere regionale Alberto AVETTA che ha presentato sull’argomento un Question time in Consiglio regionale.