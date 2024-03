Grugliasco fiorisce: c'è tempo fino al 30 marzo per inviare le foto e partecipare al contest

Il 1° aprile verranno caricate in un unico post sulla nostra pagina Facebook e la foto che riceverà più like, entro il 7 aprile, verrà utilizzata come copertina della pagina ufficiale Facebook della Città di Grugliasco per tutto il mese di aprile.

Ci sono a disposizione ancora due bellissimi esemplari di magnolia soulangeana per chi vuole aderire al progetto “Dona un albero 2024”, che si chiuderà il prossimo 31 marzo.

Si tratta di piante estremamente resistenti, caratterizzate da grandi fiori profumati, una sulle tonalità del rosa e l’altra del bianco, che saranno messe a dimora all'interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31.

L'iniziativa, giunta alla seconda edizione, è promossa dalla Società Le Serre insieme all’Amministrazione comunale di Grugliasco e permette di acquistare un albero da donare a se stessi, a una causa, a una persona che si ama o che si vuole ricordare. Il tutto accompagnato da un gesto d’amore per l’ambiente.

Il progetto “Dona un albero 2024” è aperto a singoli cittadini e cittadine, non necessariamente residenti a Grugliasco, associati e associate, enti no profit e aziende. Tutti i partecipanti saranno simbolicamente ringraziati con l’invio di un attestato di donazione e la stampa di una targhetta che verrà apposta sull’albero dopo la messa a dimora.



Il regolamento, il modulo di adesione, la scheda alberi e la planimetria, dove sono visionabili le zone di piantumazione, sono disponibili nella sezione “Gare e bandi” del sito www.leserre.org.