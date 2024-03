Furti nelle scuole di Torino: 22 colpi da inizio anno. Lo Russo: "Ho scritto al Prefetto"

Sono già 22 i furti perpetrati nelle scuole di Torino dall’inizio del 2024: a finire nel mirino soprattutto gli istituti della zona nord, da Barriera a Borgo Vittoria, dove i ladri hanno colpito già dieci volte. Ed oggi il sindaco Stefano Lo Russo ha deciso di dire basta e scrivere al Prefetto Donato Cafagna.

Lo Russo: "Furto nelle scuole reato odioso"

“Non c'è niente di più odioso – chiarisce Lo Russo in un video Instagram - che rubare in una scuola”. Le razzie messe a segno in queste settimane sono tutte di entità economica ridotta: materiale scolastico, attrezzi da cucina, pc e tablet, fino a piccole somme di denaro.

Contando 22 furti da inizio 2024, vuol dire che praticamente due volte a settimana qualcuno entra per rubare.

Costi rilevanti

“Ogni volta in cui qualcuno entra in una scuola rompendo porte e finestre, - spiega il sindaco - dobbiamo ripararle con costi rilevanti per la collettività. Dobbiamo alzare l'attenzione rispetto a questo tipo di problematica: già solo le operazioni di sanificazione e di riparazione nelle scuole colpite bloccano lo svolgimento delle lezioni”.

Da qui la decisione oggi del sindaco Lo Russo di scrivere al Prefetto Donato Cafagna per poter individuare, insieme a lui e alle forze dell'ordine al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, “una strategia per limitare questo odioso reato che davvero fa tanto del male alle bambine e ai bambini della nostra città”.