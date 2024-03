Giovedì e venerdì modifiche alla linea 4: da piazza Derna a Falchera bus sostitutivi

Disagi in vista per chi giovedì e venerdì si deve spostare nella zona nord di Torino con i mezzi pubblici. Per permettere infatti l'esecuzione di lavori urgenti ai binari di corso Giulio Cesare, nel tratto compreso tra via Oxilia e ponte Ferdinando di Savoia, il 28 e 29 marzo i tram della linea 4 saranno limitati in corso Giulio Cesare angolo piazza Derna (capolinea provvisorio).

Le navette bus

Navette bus sostitutive saranno in servizio sul tratto tratto temporaneamente scoperto dal tram: via delle Querce (Falchera) - piazza del Donatore di Sangue (fermata della linea 50 in via Gottardo n. 225 - “Ospedale Giovanni Bosco Cap.”).