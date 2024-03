Continuano i lavori di riqualificazione di Palazzo Lascaris: finora restaurati oltre 7mila mq di facciate

Continuano i lavori avviati nel 2022 di restaurazione di Palazzo Lascaris , la sede del Consiglio Regionale piemontese. La riqualificazione coinvolge tutto l'edificio: un palazzo che si sviluppa su due piani e che presenta una struttura portante in muratura mista, area parzialmente danneggiata dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

I lavori, totalmente autofinanziati dalla Regione Piemonte , sono stati aggiudicati per una cifra intorno ai 6,6 milioni di euro. Tra le operazioni più significative ci sono: il restauro completo delle facciate esterne, la sostituzione dei serramenti esterni, l'isolamento termico all'interno del sottotetto e un progetto illuminotecnico delle facciate esterne.

Attualmente sono terminati i lavori di restauro delle facciate di via Dallala, via Alfieri e le mura della corte esterna, per un totale di 7.190 metri quadrati di facciate restaurate. Sono inoltre state sostituite 156 finestre e rifatti 2.578 metri quadrati di tetto.