Un lettore ci scrive: "Droga e spaccio a Nizza Millefonti-Lingotto, ogni sabato è uno spettacolo che indigna"

"Sono profondamente indignato". Basta una frase a riassumere lo stato d'animo di uno dei lettori che ci scrive per segnalare una situazione che definisce "ormai fuori controllo". La zona è quella che si estende a sud di Torino, quasi al confine con Moncalieri. Lingotto-Nizza Millefonti, insomma.



Ecco il racconto del lettore: "Sono indignato dalla situazione di spaccio che si sta verificando nel nostro quartiere del Lingotto/Nizza Millefonti. Ogni sabato, le strade di via Nizza e parte di via Vigliani e giardini dell'Esselunga di corso Traiano sono invase da pusher africani in bicicletta che spacciano droga senza alcun timore".

Allarme alle case popolari?

"Le case popolari di via Baiardi - prosegue - sembrano essere diventate il quartier generale di queste attività illegali, con un flusso costante di tossicodipendenti che si aggirano per le strade alla ricerca della loro dose. La mancanza di presidi, illuminazione e videocamere ha creato un ambiente di totale impunità per questi criminali, che continuano a prosperare senza alcun controllo".

"Il Comune faccia qualcosa"

E aggiunge: "La situazione è fuori controllo e sempre più cittadini si sentono impotenti di fronte a questa emergenza. Chiedo quindi al Comune di intervenire immediatamente per porre fine a questo spaccio che sta mettendo a repentaglio la sicurezza e la tranquillità dei residenti del quartiere. È necessario aumentare la presenza di forze dell'ordine, installare nuove videocamere e migliorare l'illuminazione delle strade per ridurre al minimo la presenza di pusher e tossicodipendenti".

"Il quartiere non cada nelle mani dei criminali"

"Non possiamo permettere che il nostro quartiere cada nelle mani di criminali e perdere il nostro senso di comunità. È ora che le istituzioni prendano seriamente in considerazione la nostra denuncia e agiscano in modo deciso per porre fine a questa situazione inaccettabile", conclude il lettore.

"I distributori automatici e minimarket bengalesi non regolamentati che operano 24 ore su 24 rappresentano un grave problema di bivacco e ordine pubblico per coloro che li frequentano. La mancanza di supervisione e di controlli adeguati su questi punti vendita porta spesso a situazioni di degrado, inciviltà e pericolo per la sicurezza pubblica. È fondamentale implementare normative più stringenti e controlli più severi per garantire la sicurezza e il decoro nelle aree in cui operano tali attività commerciali non regolamentate".

"Servono controlli a tappeto"