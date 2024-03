Rivoli si prepara per accogliere il Mercato Europeo 2024: artigianato ed enogastronomia da tutti i Paesi di tutto il mondo

Dal 5 al 7 aprile torna nelle piazze e nelle vie del centro il Mercato Europeo edizione 2024 nella sua nona edizione rivolese.

La kermesse di FIVA Confcommercio patrocinata dal Comune, vetrina di ricercatezze artigianali e prelibatezze enogastronomiche provenienti dal Vecchio Continente e da tutto il mondo, conterà la presenza di oltre 100 espositori tra piazza Martiri, corso Francia e corso Susa.

Tante le conferme, alcune delle quali presenze abituali nella tappa di Rivoli: la gastronomia tipica sarda, brasiliana, messicana; la ceramica inglese, la paella spagnola, i biscotti dalla Bretagna; sempre dalla Francia tè, spezie e infusi; il miele delle valli alpine, le specialità al pistacchio di Bronte, i foulard in bamboo e lo speck austriaco.

I riflettori saranno puntati soprattutto sui “nuovi arrivi”, alcuni dei quali novità assolute fra i quali: ambra e argento dal Baltico, tartufi e funghi dalle Marche, dalla Francia abbigliamento tecnico/sportivo da montagna, la ristorazione cubana, prodotti a base di sesamo (halva e tahina) e per chiudere un arrivo dalla Scozia (kilt, sciarpe, artigianato in pelle).

Gli stand saranno aperti dalle 10,00 alle 24,00.

“Torna il consueto appuntamento con il Mercato Europeo a Rivoli, una tappa fissa nel calendario dei nostri eventi cittadini. Tre giorni all’insegna di gusti, sapori e tradizioni da ogni parte del mondo che invaderanno il nostro centro storico. – dichiara il sindaco Andrea Tragaioli – Anche quest’anno ci saranno espositori ed offerte di tutti i tipi che fanno parte del Mercato Europeo insieme ad ospiti internazionali. Ciò sarà occasione di slancio economico altresì per le attività locali, oltre che immancabile opportunità per far conoscere la storia e la cultura di Rivoli per chi viene da fuori.”

Grazie a questa festosa invasione colorata, per tre intense giornate le strade di Rivoli si presenteranno come un mondo in miniatura: una piazza cosmopolita dove sventoleranno non solo le bandiere del Vecchio Continente – Austria, Regno Unito, Francia, Germania, Olanda, Spagna – ma anche “ospiti” internazionali dagli altri continenti.







“Siamo giunti alla nona edizione del Mercato europeo a Rivoli, un evento che ormai è diventato un appuntamento fisso della nostra città. - aggiunge l’assessore al commercio Paolo Dabbene - Un’iniziativa attesa soprattutto perché la parte dedicata allo street food rappresenta una stimolante occasione per gustare specialità internazionali provenienti da tutta Europa”.