Crisi Delgrosso, dopo i 16 mila euro stanziati da Nichelino altri Comuni pronti a fare altrettanto

E' trascorso poco più di un mese da quando è esploso il caso Delgrosso, l'azienda di filtri per auto con sede a Nichelino, che ha fatto crack, mettendo sulla strada 108 dipendenti. Parte dei Comuni toccati dalla vicenda si sono riuniti (in presenza e in remoto) nella mattina di oggi, venerdì 29 marzo, nella Sala Mattei del Comune di Nichelino per fare fronte comune e programmare interventi concreti a favore dei lavoratori e delle loro famiglie, presenti con i delegati sindacali.

Altri Comuni pronti a seguire l'esempio di Nichelino