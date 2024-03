Lavori di manutenzione straordinaria in corso alla succursale degli istituti scolastici Gioberti e Gobetti, in via Giulia di Barolo 33 a Torino.

Finanziati dalla Città metropolitana di Torino e eseguiti dall'impresa Riva 2020, gli interventi consistono nel rifacimento di parte della pavimentazione esterna, nel risanamento del muro del vecchio fabbricato e di alcune lavorazioni di manutenzione interne ai due fabbricati.

Il termine dei lavori si prevede sia entro il mese di maggio