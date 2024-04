Beinasco, quattro milioni di euro per una scuola da 'libro cuore' con la nuova primaria De Amicis

La scuola nascerà sempre in via Roma, in seguito alla demolizione della struttura esistente e avrà accessi anche su via Dante Alighieri. Avrà un piano interrato e due in altezza, circondato da molteplici spazi verdi. La particolarità della nuova scuola sarà la presenza di aule flessibili e zone interne interagibili e interscambiabili. Le classi potranno essere raggruppate e unite in gruppi didattici per eventi di formazione straordinaria e poi rimodulate per le elezioni di tutti i giorni, garantendo i requisiti di sicurezza e isolamento acustico.

Creare interazione tra bambini e natura

Gli stessi corridoi non sono più immaginati come meri posti di passaggio, ma diventano superfici da vivere all'interno della scuola per attività. Alcuni spazi come la palestra, la libreria o il laboratorio di musica potranno essere fruibili non solo dagli alunni ma anche dai cittadini. Gli spazi verdi non saranno fini a sé stessi, ma sono pensati come un continuum nelle classi. L'obiettivo, in questo senso, è creare interazione tra bambini e la natura superando il concetto storico (e passato) di scuola chiusa.