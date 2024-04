Liceo Alfieri, la scritta rossa con il logo segna la fine dei lavori di ristrutturazione

A completamento dei lavori di ristrutturazione realizzati al Liceo Vittorio Alfieri a Torino, sul fronte della palazzina aule è stata realizzata la scritta in rosso con il logo della scuola.



Le opere realizzate nel Liceo di corso Dante, finanziate con un fondo React Eu per un importo di 2 milioni di euro, hanno riguardato la riqualificazione energetica, in particolare l’esecuzione del cappotto termico, la sostituzione dei serramenti, il rifacimento della copertura in lamiera e la decorazione di tutti i locali della palazzina, il rifacimento della copertura del tetto, il piano della biblioteca, il posizionamento di nuovi radiatori.