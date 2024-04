Planet Week: i giovani delle superiori consegnano a Pichetto la lista delle priorità in vista del G7 di Venaria

"Grazie per il ruolo che il Politecnico svolge per questo Paese - ha commentato -. La settimana prossima ci sarà il G7 ambiente energia a Venaria, saranno circa 40 ministri presenti ed è un momento di valutazione rispetto agli obiettivi mondiali. La sfida è di non fare crescere la temperatura di 1,5 gradi, durissima perché ci sono le guerre e i Paesi in via di sviluppo che dicono che noi ci siamo sviluppati sfruttando le fonti fossili, e per questo è una sfida. Noi senior abbiamo il dovere di consegnare il pianeta a voi giovani. L'obiettivo è la decarbonizzazione al 2050, al 2030 speriamo di riuscire a ribaltare almeno parte del rapporto attuale tra fossili e rinnovabili che in Italia è di 2/3 e 1/3. È mia intenzione chiudere col carbone in tempi brevissimi, chiudere col petrolio e usare il gas mentre arriviamo al 2050 e innalziamo le rinnovabili. Pensiamo all'eolico offshore che può fare la differenza e al nucleare di nuova generazione".