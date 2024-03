Clienti ubriachi e rissa con coltello: chiuso per 10 giorni un bar di via Stradella

Il Questore di Torino ha sospeso per 10 giorni la licenza di un bar caffetteria in via Stradella, del quartiere Borgo Vittoria, con la contestuale chiusura dell’esercizio. Durante i controlli effettuati dalla Polizia è stata accertata la presenza di clienti spesso ubriachi: la scorsa settimana si è registrato poi un grave episodio di violenza.

Rissa con coltello

Tre avventori abituali hanno iniziato a discutere, colpendo due ragazzi che si trovavano all’interno del bar. Da lì è nato un litigio tra i 5, proseguito all'esterno del locale.

Ad un certo punto in via Stradella è arrivata anche un'auto con a bordo due persone: uno ha estratto il coltello e ferito ad una gamba un ragazzo di 23 anni, per poi fuggire prima dell’arrivo della polizia.

Lo scorso mese la Municipale ha poi multato il titolare del bar di Borgo Vittoria per occupazione della sede stradale. Già lo scorso luglio il Questore aveva sospeso per dieci giorni la licenza al locale.