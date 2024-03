Controlli negli accampamenti di corso Tazzoli: allontanati i rom

Durante il week end la Polizia di Stato e la Municipale hanno effettuato controlli nei piazzali di corso Tazzoli, utilizzati come posteggio di camper.

Identificati 22 rom

Nello specifico sono stati identificati ventidue persone, tutte di etnia rom, per i quali si è appurata l’effettiva stanzialità. In particolare la Municipale ha diffidato gli intestatari dei suddetti camper a cessare l’attività illecita di campeggio per 5 anni su tutto il territorio regionale.

In caso di mancato rispetto del divieto, i titolari verranno multati e gli verrà sequestrato il mezzo.