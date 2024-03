Forza la saracinesca di un locale a Torino per rubare un televisore: arrestato

A finire in manette un 36enne senza fissa dimora

Nelle scorse notti i Carabinieri sono intervenuti in un negozio nel cuore di San Salvario in seguito ad una segnalazione giunta al 112 per un probabile tentativo di furto all’interno di un ufficio. Grazie all’intensificazione del numero di pattuglie presenti sul territorio, predisposte con l’obiettivo di monitorare e contrastare i furti negli esercizi commerciali e di auto le Forze dell’Ordine sono confluite tempestivamente nel luogo indicato.

Qui hanno trovato il presunto ladro ancora all'interno: un trentaseienne torinese senza fissa dimora, sorpreso mentre cercava di nascondersi. Nel corso del sopralluogo i militari hanno constatato la rottura delle porte interne d’accesso agli uffici, oltre ai locali messi a soqquadro alla chiara ricerca di materiale da portar via.

Inoltre, i militari dell’Arma hanno recuperato un televisore LCD di 40 pollici di cui il malvivente si era appena impossessato e “messo al riparo” a pochi metri di distanza dal luogo del furto. Per il 36enne sono scattate le manette.