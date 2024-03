Piscina di Moncalieri, la lunga attesa è terminata: il 13 aprile il taglio del nastro (con Miressi e Gilli)

Finalmente, dopo un'attesa durata decenni, dal fallimento delle ex Pleiadi, Moncalieri torna ad avere la piscina comunale. E dopo i ritardi ulteriori delle scorse settimane, c'è finalmente una data ufficiale: sabato 13 aprile ci sarà il taglio del nastro, alla presenza dei due fuoriclasse locali del nuoto, il gigante Alessandro Miressi e la campionessa paralimpica Carlotta Gilli.

Il giorno dopo ecco l'Open Day

Il giorno dopo, domenica 14, ecco l'Open day per tutti coloro che avranno voglia di vedere la nuova struttura di via Serao, che per due anni sarà gestita dal tandem Cus Torino-Rari Nantes, nomi che sono una garanzia per chi ama gli sport acquatici.

L'impianto di via Matilde Serao ha rappresentato un investimento di circa 5 milioni di euro per l'amministrazione comunale, ponendo fine al buco nero creato dal fallimento delle Pleiadi. E fa ancora più specie pensare che una città senza piscina comunale da anni, abbia saputo sfornare due campioni del nuoto come Miressi e Gilli.

Tariffe agevolate per anziani e disabili

La piscina era stata progettata con un occhio di riguardo al tema del risparmio energetico e tariffe agevolate per anziani, disabili e fragili, con una zona completamente rinnovata attorno alla piscina per valorizzare l'intera area.

Per la città una svolta dopo anni di abbandono dell'area, progetti di recupero mai andati a buon fine, prima che la giunta guidata da Paolo Montagna prendesse in mano la situazione arrivando a progettare e poi costruire il nuovo impianto. "Per nuotare bisognava andare a Nichelino o in altre città, ora non sarà più così. E' un sogno che diventa realtà", ha detto il primo cittadino di Moncalieri, dando a tutti appuntamento tra due sabati.