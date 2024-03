Nichelino sempre più la città dei murales: inaugurato quello all'esterno dell'Informagiovani

Nichelino è sempre più la città dei murales. Dopo quelli dedicati a Piero Angela e Primo Levi, con l'opera del maestro Karim Graffiti Cherif, già protagonista di altre belle e apprezzate iniziative, è partito il restyling dell'Informagiovani. Una splendida opera, che vede protagonista un passerotto, che campeggia all'esterno del centro Grosa, per dare nuova freschezza alla struttura.

Verzola: "Spazio al protagonismo giovanile"

"Stiamo restituendo alla città uno spazio accogliente, sereno, che sappia intercettare le esigenze del movimento e del protagonismo giovanile nichelinese", ha detto l'assessore Fiodor Verzola.

Con il restyling grafico si apre così una stagione di cambiamenti per l'Informagiovani "e i prossimi mesi saranno scanditi da molte novità e proposte", ha garantito Verzola. E nelle prossime settimane sono in arrivo altri due murales su un palazzo di via Don Minzoni e all'esterno della Rsa Debouche'.