Torino insolita: ci fu un tempo in cui, la Posta, volava dentro le palle di cannone

Così, l'ingegnere militare Francesco Zignoni mise a punto, durante l'assedio del Piemonte da parte dei francesi, un tipo particolare di palle di cannone, cave, di cui si servì principalmente per comunicare con gli abitanti della città di Torino. Al loro interno vennero inserite diverse cose, dalla polvere da sparo per proseguire l'assedio, sale e medicinali per curare le ferite, fino a messaggi ed informazioni riguardanti gli spostamenti dei francesi per organizzare capillarmente la difesa delle mura.