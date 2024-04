Paolo Noise, storica chitarra dei Punkreas, in concerto con il suo disco di inediti "Inutile"

Paolo Noise dei Punkreas in concerto allo sPAZIO211 giovedì 4 aprile.

“INUTILE” è il primo disco di inediti di N*O*Y*S*E.

"Non voglio che sia un successo, non voglio scalare le classifiche o passare in tutte le radio. Voglio solo che sia il mio disco, Inutile".

Paolo Noise, storica chitarra dei Punkreas, speaker radiofonico e DJ, esce con il suo primo album solista di inediti dal titolo “Inutile”. Un disco che, dalle classiche sonorità tipicamente punk andrà ad esplorare il cantautorato, l’elettronica, la drum’n bass, senza evitare qualche ritmo in levare. Quando una passione diventa lavoro è chiaramente una cosa straordinaria. Ma inevitabilmente alla passione si aggiunge quella combinazione di stress, pressione e necessità di risultati che ogni lavoro porta con sé. Con questo disco NOYSE decide di prendere una vacanza e di tornare a fare musica solo per il gusto di farlo, senza pretendere nulla se non la soddisfazione di dare voce a un proprio desiderio, ad una propria esigenza espressiva e urgenza creativa. In apertura i torinesi Ralph Penegun.

Per info: www.spazio211.com