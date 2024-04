All'Istituto Lagrange una importante perdita costringe ad anticipare la chiusura del riscaldamento

L'Istituto Lagrange di Via Genè a Torino

Nella giornata di venerdì 29 marzo, presso l’Istituto Lagrange di Via Genè a Torino si è verificata una perdita dall’impianto termico: i tecnici di Iren sono stati costretti a scaricare l’intero impianto per evitare ulteriori allagamenti.





Nella mattinata di martedì 2 aprile c’è stato un incontro con i tecnici di Iren e della ditta Termonova per definire la modalità ed i tempi dell’intervento, che risulta essere molto complesso perché l’impianto non è sezionato e quindi bisognerebbe intervenire su più di una colonna e sulla rete d’aria per poter sezionare le linee e ripristinare il regolare servizio di riscaldamento.





Questo intervento comporterebbe comunque un blocco dell’impianto fino alla mattina di venerdì 5 aprile e si rischia che possano verificarsi altre perdite dovute alla vetustà dell’impianto di distribuzione del calore.





Essendo la fine della stagione termica prevista per martedì 9 aprile e le previsioni indicano che le temperature nei prossimi giorni saranno primaverili, si è stabilito di iniziare i lavori al termine della stagione scolastica, anche perché essendo l’edificio interessato già da un cantiere, bisogna eseguire le procedure previste affinché tutte le ditte incaricate possano eseguire i lavori in sicurezza.