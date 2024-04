Inaugurata a Rivoli la nuova rotonda dell’area Bingo

E’ stata inaugurata nella mattina di oggi, mercoledì 3 aprile, la nuova rotonda dell’area Bingo all’incrocio tra corso Primo Levi, corso Einaudi, via Macario e via Natale Bruno, uno degli incroci più critici della viabilità di Rivoli, alla presenza del Sindaco della Città di Rivoli Andrea Tragaioli, dell’Assessore alla viabilità Alfonso Lettieri, dell’Assessore regionale Andrea Tronzano, del Consigliere regionale Paolo Ruzzola, della Giunta comunale, dei Consiglieri comunali, dei Sindaci dei comuni di Rosta e Villarbasse e delle autorità locali.



L’opera, progettata dalla società Samep Mondo Engeenering di Torino, fa parte di un progetto più ampio che prevede anche la riqualificazione urbana dell’area occupata da un ex edificio industriale (ex fonderia dismessa) tra via Rivalta e via Villarbasse. La nuova conformazione della zona prevede una rotatoria, un parcheggio ad uso pubblico, il collegamento alla pista ciclabile di strada Appennini e la sistemazione dell’area verde di piazza Cavallero. Complessivamente, il nuovo assetto viabilistico, contribuirà a migliorare la sosta nella zona dell’Ospedale di Rivoli e a riqualificare dal punto di vista ambientale l’area dell’ex fonderia.

La sistemazione viaria nell’area Bingo, ha l’obiettivo di snellire la circolazione veicolare verso l’ospedale, i comuni limitrofi e verso Torino da corso Allamano, riducendo i tempi di attesa (in base agli studi di traffico della società Samep) e messa in sicurezza della viabilità della zona. Il valore complessivo dell’opera ammonta ad euro 820.000.