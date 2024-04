Il Coro Nigritella di Torino presenta "Canti popolari dal mondo"

L'evento serale è più di un semplice concerto; è un gesto di sostegno alla scuola di italiano per migranti Penny Wirton Torino. Attraverso la musica, il Coro Nigritella intende attirare attenzione e risorse a favore di questa scuola, che offre un servizio essenziale per l'integrazione dei migranti, fornendo loro le competenze linguistiche necessarie per navigare nella vita quotidiana italiana. La scuola Penny Wirton Torino è un esempio virtuoso di come l'educazione possa facilitare l'inclusione sociale e culturale.