Finti manifesti elettorali di Ilaria Salis: la provocazione dei militanti di "La Barriera Torino"

Finti manifesti elettorali raffiguranti Ilaria Salis come candidata alle elezioni europee del Partito Democratico sono stati affissi ieri sera dai militanti di ‘La Barriera Torino’ davanti a varie sedi del Pd e in altri luoghi della città. "Abbiamo deciso di fare questo provocatorio blitz - sottolinea in una nota il movimento- in seguito della proposta di Elly Schlein, e del suo Pd, di candidare nelle loro liste per le elezioni europee Ilaria Salis, arrestata, e tuttora detenuta, a Budapest”.

"Con questa azione ci opponiamo fermamente al processo di beatificazione che la sinistra istituzionale sta portando avanti”, continuano da La Barriera. "Riteniamo molto preoccupante - concludono - che la sinistra istituzionale, da sempre attivissima nel dare lezioni di democrazia e correttezza politica, sia disposta a tutto, arrivando addirittura a proporre una candidatura alle elezioni europee”.