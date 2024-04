A Moncalieri torna Prendifiato dance edition: l'arte a favore della Ricerca sulla fibrosi cistica

L’arte aiuta la ricerca, regalando emozioni che tolgono il fiato e aiuta a curare chi, per colpa della fibrosi cistica, il fiato lo sta perdendo. Torna sabato 4 maggio alle Fonderie Limone di Moncalieri, l’entusiasmante spettacolo della Delegazione di Nichelino e Moncalieri della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, dopo il successo dell’anno scorso al Teatro Superga di Nichelino, con l’adesione di quasi 400 persone.

La Delegazione di Nichelino e Moncalieri è stata fondata da Chiara Graziani, mamma di Mia, una ragazza affetta da fibrosi cistica, la malattia genetica grave più diffusa in Europa e negli Stati Uniti, che colpisce principalmente l’apparato respiratorio e quello digestivo. Opera sul territorio a favore della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica con un gruppo di volontari impegnati nelle campagne di raccolta fondi, eventi sportivi e culturali, divulgazione nelle scuole.

Per il secondo anno consecutivo, organizza in collaborazione con la scuola Ateneo dello Spettacolo di Moncalieri, da sempre sostenitrice della Delegazione, l’evento benefico "Prendifiato dance edition” per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere donazioni a favore della Ricerca.

Lo spettacolo ha il patrocinio del Comune di Moncalieri e dell’Azienda Sanitaria Locale 5 e vede la collaborazione di alcune tra le principali scuole di danza di Moncalieri, che porteranno le coreografie dei loro migliori allievi e la presenza degli artisti “Famiglia Danzante”, la famiglia di danzatori che da anni gira l'Italia con i suoi travolgenti spettacoli e che di recente ha partecipato al programma "Tu si que Vales".

Al mattino gli allievi delle scuole di danza del territorio avranno l’opportunità di misurarsi negli stage di hip hop, danza classica e danza contemporanea, tenuti dai famosi ballerini professionisti torinesi “Choros Ballet”, che stanno spopolando sui social tra gli appassionati.

