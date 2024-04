Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, in corso Turati. Tre le auto che sono rimaste coinvolte, con due persone rimaste ferite, per fortuna non in modo grave.

Code e rallentamenti alla circolazione

Per entrambi le cure dei sanitari del Mauriziano: il sinistro, avvenuto attorno alle 17.30, in un orario di suo già trafficato, ha causato code e inevitabili rallentamenti alla circolazione.