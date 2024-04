Cantieri di lavoro a Chivasso: aperte le candidature per persone disoccupate con disabilità

Da oggi sino al 15 aprile, è possibile presentare domanda di partecipazione per i 3 posti previsti nel cantiere di lavoro rivolto persone disoccupate con disabilità. Il progetto, denominato “Lavoriamo insieme: digitalizzazione presso gli uffici comunali”, si articolerà in 20 ore settimanali per 260 giornate lavorative nel Comune di Chivasso e prevede attività di segreteria, archivio, fascicolazione e produzione di documenti cartacei e digitali.

Esclusivamente compilando il form on line cliccando https://shorturl.at/kmvCW sul sito di Agenzia Piemonte Lavoro, alla sezione “Cantieri di lavoro – offerte quadrante metropolitano”, possono candidarsi i soggetti iscritti alle liste del collocamento mirato della Regione Piemonte, disoccupati in possesso della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e della cosiddetta diagnosi funzionale. È necessario inoltre non essere inseriti in altre politiche attive a sostegno del lavoro attivate dalla programmazione regionale e nazionale, mentre possono partecipare i soggetti percettori di assegno d’invalidità o di inclusione, o del Supporto per la formazione e il lavoro. Coloro che hanno già partecipato ad un precedente progetto di cantiere di lavoro potranno essere inseriti solamente se sono trascorsi 12 mesi dal termine dell’attività precedente.

La graduatoria sarà formata sulla base dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente aggiornato. Ad ogni candidato saranno attribuiti d’ufficio 108 punti, ai quali verrà sottratto un punto ogni mille euro di reddito certificato dall’Isee, fino ad un massimo di 25 punti. Maggiori dettagli sono consultabili nell’avviso pubblicato in collaborazione con il Centro per l’Impiego di Chivasso