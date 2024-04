Sport e digitale: un tuffo nei principali sviluppi di oggi

Lo sport e il digitale, oggi, rappresentano due attori imprescindibili, non solo per i club ma anche per i tifosi. Si parla di un intreccio i cui effetti si manifestano a livello quotidiano, con riflessi evidenti sulle nostre abitudini, oltre che sui bilanci delle società sportive, come accade ad esempio nel mondo del calcio.

Vediamo dunque di capire quali sono i principali elementi che attualmente legano queste due realtà, dalle app per il betting fino ad arrivare allo streaming degli eventi e agli eSports.

Applicazioni mobile per lo sport

L'arrivo del digitale ha cambiato per sempre una serie di aspetti fondanti per lo sport, partendo proprio dai tifosi, che oggi possono contare anche sul mobile. Basti pensare alle numerose applicazioni che sono nate in questo senso: prima tra tutte quella per gli amanti del Fantacalcio, che oggi possono sfruttare uno strumento completamente digitale per giocare con gli amici.

Non solo: tra le app per i tifosi e per gli appassionati di sport troviamo anche quelle dedicate allo streaming, che permettono di seguire i propri match preferiti da qualsiasi luogo. Esistono poi le app per il betting, che hanno reso le scommesse sportive accessibili ad un pubblico molto più ampio, fornendo un'interfaccia semplice e immediata che consente agli utenti di fare le proprie puntate in qualsiasi luogo o momento. Non si è più vincolati al PC né tantomeno alle ricevitorie fisiche, il che rappresenta un grande vantaggio per gli appassionati.

Inoltre, parliamo di app semplicissime da usare, programmate appositamente per lo smartphone, dunque più intuitive rispetto alle versioni mobile dei siti dei bookmaker.

Streaming di eventi sportivi

Quando si parla di digitale e sport, non si può prescindere dallo streaming: una tecnologia che negli ultimi anni ha a sua volta cambiato il settore in questione. Grazie a DAZN, in Italia, la trasmissione digitale in diretta degli eventi sportivi ha messo a registro un vero e proprio boom, cambiando nel profondo il modo in cui i tifosi fruiscono dello sport e dei contenuti ad esso associati. Ciò include anche le interviste, le sintesi, i post-partita e gli approfondimenti tematici.

Inoltre, le partite e gli eventi sportivi sono visibili in streaming anche da smartphone, ancora una volta per merito delle app e delle versioni mobile friendly dei portali specializzati. In sintesi, il digitale ha ampliato in maniera ulteriore i confini dello sport, anche e soprattutto dal punto di vista degli spettatori.

La nuova frontiera degli eSports

Un fenomeno che ha preso piede in maniera eclatante è l'ascesa degli eSports, ovvero le competizioni sportive elettroniche, basate sui videogiochi. Questa branca ha registrato una crescita da record negli ultimi tempi, con un numero di tifosi e partecipanti che si espande a macchia d'olio anno dopo anno. Gli eSports non sono più semplici "passatempi", considerando che oramai sono stati accettati anche alle Olimpiadi, e per il fatto che muovono un giro d'affari che ha del clamoroso.

La digitalizzazione ha avuto un ruolo cruciale in questo processo, grazie allo sviluppo di piattaforme per la trasmissione in diretta delle competizioni e per l'interazione tra i fan e i pro gamers. La popolarità degli eSports, ovviamente, si riflette anche nell'attrazione che questo trend esercita nei confronti degli sponsor, e nella copertura mediatica degli eventi più importanti.

In conclusione, il matrimonio tra sport e digitale è destinato a rinnovare le proprie promesse, per merito delle tecnologie e per i continui sviluppi che si registrano in entrambi i settori.