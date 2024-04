Presentato "Savix - Comics & Bricks" 2024

Savigliano torna ad essere, per un intero fine settimana, la “capitale” del mondo dei fumetti. Sabato 20 e domenica 21 aprile torna “Savix – Comics & Bricks”: manifestazione, organizzata dal Comune di Savigliano, che ha debuttato lo scorso anno per ricordare il giovane Francesco Gerbaldo, giornalista del Corriere di Savigliano e grande appassionato del mondo comics prematuramente scomparso. La seconda edizione – presentata venerdì 5 aprile a palazzo Taffini, alla presenza di numerose autorità – ha per titolo “Il risveglio degli eroi”.

Confermati tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo e l'affluenza record di pubblico della prima edizione: grandi ospiti, esibizioni, stand, cosplayers, laboratori, espositori e tanto altro.

Anche quest'anno la manifestazione si snoderà lungo le vie e le piazze del centro storico di Savigliano, con 8 aree tematiche, alcune delle quali inedite ed ampliate.

Il fulcro sarà anche stavolta l'Area Main stage “Banca Crs” di piazza Santarosa. Il grande palco, come lo scorso anno, ospiterà i concerti, le presentazioni, gli incontri ed i momenti istituzionali. L'Area Expo “Weloco” si snoderà in piazza Santarosa e via Sant'Andrea: vi si potrà trovare un’ampia offerta di fumetti, manga, figures, funko pop, gadget, videogiochi, carte collezionabili, merchandising ufficiale e tanto altro.

Piazza Cavour – novità – ospiterà l'Area workshop “Fondazione Crs”: un ambiente dinamico e stimolante, progettato per accendere la scintilla della creatività tramite laboratori creativi.

Farà la sua comparsa per la prima volta anche l'Artist Alley “Confartigianato Cuneo” di via Torino: un'area a completa disposizione degli artisti, sia giovani emergenti che professionisti già affermati. All'interno dell'Agorà sarà presente la Libera Accademia d'Arte Novalia.

Piazza del Popolo ospiterà l'Area games “Piennezeta & Vineria Il Roma”: uno spazio in cui provare giochi da tavolo, giochi di ruolo, tornei di Magic ed Arcade Games, affiancati dai volontari. L'animazione giornaliera sarà garantita da Trs radio, che durante l'orario degli aperitivi darà spazio a band locali emergenti. L'Ala di piazza del Popolo sarà la “casa” dell'Area Bricks “Mattoncino Store”. Oltre 1.000 metri quadri con 60 espositori e 130 tavoli, in cui trovare Moc, diorami ed enormi collezioni. Con la possibilità di fare acquisti da uno dei tre shop presenti. In piazza Cesare Battisti sarà allestita l'Area Cosplay “Sottopelle Tattoo”, un luogo d’incontro per i tanti cosplayer presenti in fiera, punto di informazione e spogliatoio. A completare la “mappa”, l'Area Meet & Greet “Mondadori Book Store”: nel nuovo spazio allestito in piazza Santarosa grazie alla collaborazione con Mondadori Book Store, si avrà la possibilità di conoscere il proprio artista preferito e prendere parte a firmacopie, presentazioni, selfie e tanto altro.

Anche quest'anno saranno numerosi e prestigiosi gli ospiti che prenderanno parte alla kermesse.

Sabato 20 aprile, nel pomeriggio, arriverà Giovanni Muciaccia, volto dell'indimenticata trasmissione per ragazzi “Art Attack”, mentre alla sera si canteranno e si balleranno le migliori sigle dei cartoni animati, con i “Miwa e i suoi componenti”. Ma prenderanno parte a Savix anche i già annunciati Popowl, creator, l'artista Federico Cecchin, il lego builder Andrea Lattanzio, il disegnatore Emmanuele Baccinelli, il doppiatore Gianandrea Muià, il fumettista Giorgio Sommacal, la disegnatrice Simona Capovilla e Federica Marongiu, scrittrice e disegnatrice (solo per citarne alcuni). Chiuderà le danze, nel tardo pomeriggio di domenica, il cantante Giorgio Vanni, che torna a Savigliano dopo il grande successo registrato lo scorso anno.

Novità dell'edizione 2024, la Gara Cosplay, in collaborazione con Cosplay Italia, con tanto di sfilata ed esibizione nel centro storico. Per mostrare a coloro che interverranno la bellezza dei costumi di personaggi dei film, comics e anime.

Nel pomeriggio di domenica, i partecipanti verranno valutati in base all'esibizione, alla fattura del costume, all'interpretazione e alla fedeltà al personaggio. Saranno dati riconoscimenti al miglior cosplayer, alla miglior coppia/gruppo cosplayer e alla miglior cosplayer femminile, oltre al premio kids e al premio miglior esibizione. La gara verrà condotta da MochiChuu, e la giuria sarà composta da figure note a livello nazionale: LoonAlptraum, Maddie_Lena, ed Imriel, giudici di livello professionistico di Cosplay Italia.

Accanto alla manifestazione vera e propria, è stato messo in piedi “Savix Off”, ricco cartellone di eventi collaterali.

Si comincia il 13 aprile presso la biblioteca civica “L. Bàccolo”, dove arriverà il fumettista Icarotuttlə: presenterà “I morti non prendono l’ascensore”, dialogando con Marco Caglieri.

Sono invece aperte le prevendite per lo spettacolo teatrale “Vegeta è morto (e l’ho ucciso io!)”, di Gianluca Iacono, celebre doppiatore italiano, voce di Vegeta in “Dragon Ball”, oltre che di personaggi iconici come Gordon Ramsay in “Hell’s Kitchen” e Marshall Eriksen in “How I met your mother”. Appuntamento per venerdì 19 aprile, alle 21, al teatro Milanollo. (Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket o presso l'Ufficio cultura del Municipio, dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12).

Dal 20 aprile, e fino al 5 maggio, al Museo civico “A. Olmo” sarà allestita la mostra “Ribelli al confino”, organizzata dall’Anppia (Associazione Nazionale Prigionieri Politici Italiani Antifascisti) e visitabile in collaborazione con la sezione saviglianese di Anpi. Si tratta di una mostra nata da una graphic novel di Maurizio Ribichini, che si propone di attrarre l’interesse (anche) dei più giovani.

Nella serata di domenica 21 aprile si terrà al cinema Aurora la proiezione dell’ultimo capolavoro del maestro Hayao Miyazaki: Il ragazzo e l’airone.

Da citare il contest a tema Lego in collaborazione con Oasi Giovani (la cui premiazione avverrà domenica 21 aprile, alle 10.30, presso Trs Spot in piazza del Popolo) e l’iniziativa di carattere solidale, che troverà casa sotto l’Ala polifunzionale, in corrispondenza dell’area Bricks.

Spazio anche ai concorsi. Uno in collaborazione con l'ass. Papersera, che premierà il miglior giovane artista distintosi sulle pagine del settimanale Topolino, l'altro in collaborazione con il Corriere di Savigliano e la famiglia Gerbaldo. Quest'ultimo riconoscimento – alla seconda edizione, rivolto alle scuole medie e superiori del territorio saviglianese – prevede due sezioni: tema o articolo di giornale e disegno o striscia di fumetti. Il tema scelto per il 2024 è la gentilezza, tratto distintivo di Francesco Gerbaldo.

«È con grande soddisfazione che salutiamo la seconda edizione di “Savix” – afferma il sindaco Antonello Portera –. Lo scorso anno la manifestazione era una novità al debutto, quest'anno si prospetta invece come l'edizione delle conferme. Ancora una volta c'è stato uno straordinario impegno della macchina organizzativa, che da mesi vede coinvolti attivamente tanti giovani volontari (coordinati dall'Assessore Filippo Mulassano) che a vario titolo si occupano dell'organizzazione dell'evento. A ciascuno di loro va, di cuore, il mio ringraziamento».

«Parte del successo, “Savix” lo deve anche ai sui “valori aggiunti” – aggiunge Portera –. Quello di essere una manifestazione che coinvolge in modo corale tante realtà della vita cittadina, unite per un obiettivo comune. Oltre a quello di essere un evento creato per ricordare un amico, Francesco, che sarebbe certamente stato in prima fila».