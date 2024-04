Pippo Pollina: il cantautore palermitano sul palco del Folkclub

Pippo Pollina arriva a Torino in concerto al Folkclub venerdì 12 aprile alle ore 21.30

Sessant’anni, di cui 40 trascorsi impegnato artisticamente in una carriera di cantautore di straordinaria passione e intensità, attraverso gran parte d’Europa, con 24 album e migliaia di concerti all’attivo. Il musicista palermitano, che da oltre 30 anni ha fatto della Mitteleuropa la sua seconda patria, festeggia questo momento significativo della sua vita e della sua carriera proponendo, nel corso di tutto il 2024, uno spettacolo intimissimo, in solo, chitarra, pianoforte e voce, che nella maturità sembra assumere colori e tonalità ancora più accattivanti. Si tratta di un concerto speciale e ricco di significati. Da un lato rappresenta un’autentica retrospettiva, con canzoni e racconti, per ripercorrere una vicenda artistica davvero fuori dall’ordinario. Così come straordinaria è stata la sua capacità di farsi ponte tra l’Europa e la sua Italia, riuscendo in più occasioni a muovere il suo pubblico internazionale in teatri di assoluto prestigio, come l’Arena di Verona, il Teatro Massimo di Palermo, l’Auditorium di Roma in Italia, e poi il Volkshaus e l’Hallenstadion di Zurigo, Konzerthaus di Vienna, Alte Oper di Francoforte e Philharmonie di Monaco di Baviera, Les Trois il Baudets di Parigi, la Philarmonie di Odessa e di Kiev. Dall’altro è l’occasione per guardare al presente e al futuro, inserendo nella scaletta dello spettacolo anche molte canzoni inedite del suo nuovo e 25° album, in uscita il 10 gennaio 2024. Intitolato “Nell’Attimo”, con una melodia chiara, una drammaturgia efficace e un verso ora manifesto ora criptico, l’album racconta innumerevoli storie di donne e di uomini che Pollina ha incontrato nel suo percorso di vita e arte.



Per info: www.folkclub.it