Al professor Umberto Ricardi il Breur Award 2024

Il professor Umberto Ricardi (Direttore della Radioterapia universitaria e Direttore del Dipartimento di Oncologia della Città della Salute di Torino e Direttore della Scuola di Medicina dell’Università degli Studi di Torino) è stato insignito del Premio Breur Award 2024 a riconoscimento dell’eccellenza dell’attività scientifica e del contributo svolto nel campo della radioterapia europea.

Il Breur Award è stato istituito in memoria del Prof. Klaas Breur, Direttore della Radioterapia Universitaria di Amsterdam prematuramente scomparso nel 1991. Breur è considerato uno dei padri fondatori di ESTRO, la Società nata nel 1980 con l’ambizione di far nascere la radioterapia come specialità indipendente, con tutte le professionalità coinvolte operanti all’interno di una comune società scientifica, e con lo scopo di favorire lo sviluppo della disciplina in tutti i suoi aspetti - clinico, scientifico, educazionale, tecnologico - promuovendo scambio di conoscenze e collaborazione a livello europeo.



Il Prof. Ricardi, già membro della governance di ESTRO dal 2004 al 2023, riceverà il premio durante la cerimonia di inaugurazione del congresso annuale della Società, che si terrà a Glasgow dal 3 maggio al 7 maggio. Per l’occasione, sarà invitato a presentare la “lettura Klaas Breur”, che avrà come titolo “Una nuova affascinante era per la radioterapia nel trattamento delle neoplasie ematologiche”. L’intervento verterà sul dibattito tra la sola chemioterapia e la terapia combinata nei pazienti affetti da linfoma, per poi approfondire il ruolo della radioterapia come trattamento "ponte" e "priming" insieme ai nuovi trattamenti sistemici.



“Devo dire che sono stato davvero entusiasta nel leggere la lettera del Presidente ESTRO che mi informava del privilegio di essere onorato con il premio Breur per il 2024 e dell'opportunità di tenere la conferenza Klaas Breur durante la cerimonia di apertura del nostro prossimo incontro annuale a Glasgow. Sono emozionato, orgoglioso e molto felice. Naturalmente, è importante dire che un tale riconoscimento non è opera di una sola persona. Pertanto, voglio dedicare questo premio a tutti i colleghi e ai gruppi con cui ho lavorato, oltre che ai miei pazienti. Infine, non avrei potuto fare tutto quello che ho fatto durante la mia carriera senza il sostegno dei miei cari”, dichiara il Prof. Umberto Ricardi.

ESTRO è una società scientifica che conta circa 9000 membri. Svolge un ruolo di leadership nel panorama oncologico mondiale, oltre a rappresentare l’unico riferimento europeo per lo sviluppo e la promozione della radioterapia. ESTRO punta a rafforzare il ruolo della radioterapia come pilastro della multidisciplinarietà clinica oncologica e a garantire un accesso adeguato alla radioterapia a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Circa il 50% del totale dei pazienti oncologici, infatti, ha necessità di ricevere radioterapia in una qualche fase della storia naturale della malattia. Dal 1982 ESTRO ha una sua rivista scientifica (Radiotherapy & Oncology), con un elevato impact factor, utile alla disseminazione delle informazioni scientifiche e, dagli anni 80, ha al suo interno ESTRO School, un’importante organizzazione educazionale utile a garantire un’adeguata formazione radioterapica per molte nazioni europee non attrezzate in tal senso.