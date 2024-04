Piccolo rapace intrappolato nel grattacielo della Regione "salvato" dai tecnici del Canc di Gugliasco [VIDEO]

Era stato recuperato stremato e impossibilitato a riprendere il volo, ma le cure ricevute dai sanitari del CANC, il Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco, nell’ambito del progetto “Salviamoli Insieme” (a cui collaborano il CANC e la Città metropolitana di Torino), gli hanno consentito di tornare libero. Parliamo di un Gheppio, un piccolo uccello rapace della famiglia dei falchi, che, su segnalazione di un dipendente della Regione Piemonte, i tecnici del CANC avevano recuperato in piazza Piemonte a Torino, proprio nel palazzo dell’amministrazione regionale.

Dopo le cure del caso, essendo il Gheppio in grave stato di shock da stress, i tecnici del CANC hanno rilasciato il rapace a Grugliasco, trattandosi di un animale abituato a vivere in un ambiente urbano ed essendo in grado, volendolo, di ritornare nella zona di provenienza.