Ivrea ancora un'aggressione in carcere: pugni in faccia a un agente e prognosi di 14 giorni. "Non si può più lavorare così"

Ancora un grave episodio di violenza contro un appartenente alla Polizia penitenziaria in servizio alla Casa circondariale di Ivrea. “Intorno alle 16 di ieri, un detenuto di origine marocchina si è avventato contro un Assistente Capo di Polizia Penitenziaria prendendolo brutalmente a pugni in faccia. L’aggressione è stata rapida ma intensa e solo l’intervento dei colleghi ha posto fine alla violenza. Accompagnato presso il locale nosocomio, al poliziotto sono stati diagnosticati 14 giorni di prognosi per le lesioni riportate agli arti e al viso”, racconta Vicente Santilli, segretario nazionale per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.



“Ci sembra opportuno evidenziare che il detenuto, già ristretto per reati di violenza e maltrattamenti in famiglia, durante la sua detenzione è già stato protagonista di numerosi episodi di aggressione ai danni del personale di sorveglianza. Ad onore di cronaca, è sempre stato punito disciplinarmente, ma l’episodio ci dimostra efficacemente come con alcuni soggetti i soli richiami disciplinari non siano sufficienti in quanto mancano le più elementari regole di civiltà, educazione e vivere comune”, denuncia il sindacalista. “Indignati quanto esasperati delle continue aggressioni e delle condizioni di lavoro in cui quotidianamente opera la Polizia Penitenziaria, il SAPPE non si stancherà di chiedere l’intervento delle istituzioni non solo per ridare dignità ad un Corpo dello Stato in profonda sofferenza, ma anche per ripristinare il senso di giustizia ed ordine che dovrebbe regnare negli istituti penitenziari del paese ormai quasi all’abbandono”, conclude.