L’Europa cambia passo sui migranti, ma quali sono i numeri di Torino?

Il giorno in cui l’Europa ha approvato il Patto per la migrazione e l’asilo (un pacchetto di misure che intende garantire maggiore cooperazione sul tema tra i paesi membri e che intende superare il trattato di Dublino), ha coinciso con l’anniversario di fondazione della Polizia di Stato, celebrata a Torino alle Ogr, occasione in cui sono stati forniti i dati sull’attività dell’ultimo periodo.