Torino fa la storia: in migliaia in piazza per chiedere che Mirafiori abbia un futuro. "Operai non siano prigionieri politici"

Torino fa la storia: in migliaia in piazza per chiedere che Mirafiori abbia un futuro

Torino si prepara a scrivere una pagina di storia. Dalle prime ore di questa mattina infatti centinaia di pienone si stanno raccogliendo tra Porta Susa e piazza Statuto, per dare corpo alla manifestazione a sostegno dello stabilimento di Mirafiori e della produzione di Stellantis a Torino e in tutta Italia.

A fare storia, oltre alla presenza di cittadini e istituzioni (c'è anche la politica, cui è stato chiesto però di rimanere in forma privata, senza bandiere), è la spinta di tutti i sindacati metalmeccanici, unitari: Fim, Fiom, Uilm, Uglm, Fismic e associazione quadri.

Operai no prigionieri politici

"Gli operai di Torino non devono essere tenuti da Tavares come prigionieri politici nella trattativa con il governo", attacca Giorgio Airaudo, segretario generale di Cgil Piemonte. E Michele De Palma, segretario nazionale di Fiom aggiunge: "Serve dignità e rispetto per uno stabilimento e per tanti lavoratori. Questa città si sta identificando nella sua storia, ma questo non vuol dire che l'auto rappresenti solo il passato".

Mirafiori, ma anche tutta Italia

"Giornata storica perché siamo tornati a Torino - dice Rocco Palombella, segretario generale Uilm - e rappresenta la ripartenza di una vertenza che inizia qui, ma vale per tutta Italia. La loro linea è uguale ovunque e gli effetti si vedono ora chiaramente. Solo business senza alcuna considerazione della socialità". "Non vogliamo che sia solo di Torino, ma di tutti i lavoratori di Stellantis". E Gianni Cortese, segretario piemontese aggiunge: "In Piemonte abbiamo 58mila lavoratori dell'indotto e quel che fa Stellantis ha effetti su molte altre realtà".

Reazione di una città in crisi

“La manifestazione di oggi è la grande reazione della città alla crisi che sta vivendo. Come già successo in passato, Torino dà il meglio di sé nei momenti di difficoltà, dando prova di grande unità e coesione. Questa battaglia comune per il futuro di Mirafiori e di tutta l’industria dell’auto, che lega tra loro mondi diversi, è una battaglia di tutti come dimostra la straordinaria partecipazione di lavoratori, imprenditori, istituzioni, corpi sociali, personaggi della cultura e dello spettacolo, studenti e semplici cittadini. Insieme si può lottare e sconfiggere il declino":dicono i segretari generali di Cisl Torino e Piemonte, Domenico Lo Bianco e Luca Caretti.

Difendere diritti, tutti uniti

"Uno sciopero unitario, perché sappiamo bene che oggi più che mai è fondamentale essere realmente uniti e determinati nel difendere i nostri diritti e il nostro settore. Questo sciopero non è solo per Mirafiori Stellantis, ma per tutto il comparto dell'automotive e per l'intera economia di Torino", dichiara Sara Rinaudo, vicesegretario generale Fismic Confsal.

"Fatto quanto promesso, ma può non bastare"

Presente anche il sindaco, Stefano Lo Russo: "Ribadiamo la nostra adesione come amministrazione a questa manifestazione dei sindacati. Stellantis è parte integrante di questa città e il futuro passa dagli investimenti e quanto fatto in accordo fin qui è stato fatto. Ma rischia di non essere sufficiente. Serve però spirito costruttivo e mettere Stellantis nelle condizioni di aumentare la produzione, ma anche facilitare il ricambio generazionale". Altri produttori? "Dobbiamo promuovere l'eccellenza del nostro territorio, non abbiamo nulla da invidiare ad altri. Ci sono risorse pubbliche per sostenere automotive, non in ottica conflittuale. Il conflitto non fa bene a nessuno".

Cirio: "Scrivere una seconda puntata"