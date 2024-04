Carceri ancora nel caos: nuove aggressioni a Torino. Fiamme nel padiglione B, feriti tre agenti

È stato necessario fare evacuare le quattro sezioni detentive del piano , facendo confluire i detenuti ai cortili passeggio per tutelare l’incolumità fisica di tutti. Solo grazie all’intervento del personale in servizio e di numerose unità di polizia penitenziaria libere e richiamate in servizio, dopo più di tre ore di trattative, i reclusi hanno iniziato a cedere, evitando il peggio. Tre agenti di servizio sono rimasti fortemente coinvolti per intossicazione tanto che si è reso necessario fare intervenire il 118 per condurli al pronto soccorso da dove sono stati dimessi con una prognosi che va dai 6 ai 10 giorni ciascuno.

Donato Capece (Sappe): "Non si può continuare a restare inerte, a non prendere iniziative a favore delle donne e degli uomini del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nelle varie carceri piemontesi. Sconcerta, poi, rivedere le fiamme in carcere a Torino. E’ ancora vivo in tutti noi quel che avvenne il 3 giugno 1989, quando presero fuoco i materassi accatastati e le fiamme aggredirono il braccio femminile. Persero la vita 8 detenute e 2 agenti del penitenziario, Rosetta Sisca e Maria Grazia Casazza. Ed è dunque da delinquenti, da sciagurati ed irresponsabili commettere atti incendi in carcere, proprio a Torino poi…”.