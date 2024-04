Dona il rene al marito che 5 mesi dopo il trapianto vince la medaglia d’oro di sci

Cinque mesi prima, Paolo era in dialisi in una situazione ben lontana rispetto a quando era un giovane ingegnere edile, sportivo agonista di sci pieno di energie nella provincia di Cuneo. Quando è entrato in dialisi per una malattia renale che si portava dietro da tempo l’attesa della lista trapianto non si prospettava breve con pochi organi per tanti pazienti in lista d'attesa e questo, nonostante l'attività trapianto di rene a Torino sia ai massimi storici (nel 2023 effettuati 229 trapianti di rene all'ospedale Molinette, un numero mai raggiunto in Italia neanche lontanamente).