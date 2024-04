Teatro Astra sold out per Adriana Cava: "La danza: la mia vita". Un viaggio nel tempo attraversa la carriera della coreografa torinese

Un viaggio nel tempo per celebrare la bellezza della danza Jazz, ripercorrendo un percorso artistico straordinario: “La Danza: la mia vita”, in scena martedì 16 aprile alle 20,45 presso il Teatro Astra di Torino, festeggerà con un «sold out» la carriera di Adriana Cava, coreografa e danzatrice torinese di fama internazionale. Artisti straordinari daranno vita ad una serata indimenticabile, in cui danza, musica e canto origineranno suggestioni, atmosfere uniche e ritmi stimolanti, con un'ampia rassegna di coreografie di Adriana Cava e altri importanti coreografi, preziosi compagni di viaggio in tanti anni di attività.

Forme d’arte che delineano l’estetica della danza jazz, una passione che Adriana ha trasformato in una vera e propria missione artistica.

Sarà un viaggio, dunque, attraverso brani tratti dai musical più famosi, fino a produzioni inedite, frutto di una ricerca profonda e raffinata.

Sul palco si esibiranno i ballerini e gli allievi della scuola e della compagnia da lei dirette, in alternanza con artisti eccellenti, ballerini e cantanti: saranno sul palco Francesco Antimiani, Andrea Barbagallo, Elena Bidoia, Andre' De La Roche, Cristian Dattomo, Ilaria Deangelis, Alessandro Romano, Laura Ruocco, Federica Valla, Fabrizio Voghera oltre ad alcuni allievi del Liceo Coreutico Germana Erba.

La serata metterà in evidenza l’impegno di Adriana Cava nel valorizzare questa forma d’arte dotata di grandi possibilità espressive e che offre ottimi risultati artistici nelle sue forme teatrali più colte.

«Sono davvero felice di poter vivere un evento così importante con tutti gli amici e i colleghi di una vita – spiega Adriana Cava -, con lo scopo primario di celebrare non tanto la mia carriera bensì la bellezza della danza jazz, arte che ho amato da sempre con tutta me stessa».

Dal costante scambio di esperienze con grandi maestri e coreografi, Adriana Cava ha saputo creare un suo stile legato ad una particolare sensibilità alla musica jazz e rock più attuale: uno stile caratterizzato tanto da un elevato livello tecnico quanto da una grande espressività.

Fin dalla sua formazione la Adriana Cava Dance Company è stata fermamente determinata a valorizzare la jazz dance: la compagnia organizza ogni anno numerosi spettacoli in tourneè in Italia e all'estero, partecipando abitualmente alle rassegne e ai festival più importanti.

Composta da dodici ballerini stabili, la compagnia è spesso affiancata da etoiles internazionali, vantando importanti collaborazioni con coreografi quali Andrè De La Roche, Steve La Chance, Vinicio Mainini, Thierry Sirou e con protagonisti di importanti musical quali Fabrizio Voghera, Tania Tuccinardi, Ilaria De Angelis, Laura Ruocco, Antonello Angiolillo e Francesco Antignani.

Nel corso dell’evento si svolgerà anche la consegna di alcune borse di studio dedicate ai giovani talenti della danza: Adriana Cava le assegnerà in memoria dei suoi cari.