In diecimila nel weekend per la città dei fiori e Moncalieri in luce

Non solo l'attesa inaugurazione della nuova piscina comunale. Per Moncalieri quello appena trascorso è stato un weekend indimenticabile, per usare le parole del sindaco Paolo Montagna.

In 10 mila per Florì

Grande successo per la prima edizione di Florì: un fine settimana all'insegna dei fiori e della natura, una scommessa fortunata e ben riuscita. "La chiave per il successo sono state le nostre eccellenze territoriali, dalla tradizione florovivaistica alla birra artigianale, al vino o ancora alle nocciole e tutti gli altri prodotti che le 25 realtà hanno messo in piazza in questi giorni. Adesso pensiamo già alla seconda edizione, più grande, sempre con lo stesso obiettivo, sempre a Moncalieri ad aprile", ha detto l'assessore Alessandra Borello.

Moncalieri in luce