Piazza Baldissera in tilt per la fine del Ramadan, paletta rossa per Pentenero

Protesta simbolica in Sala Rossa del vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che ha regalato all’assessore alla Municipale Gianna Pentenero una paletta da vigile. La motivazione del blitz? Le lunghe code ed i disagi al traffico registrati in piazza Baldissera mercoledì scorso, in occasione della fine del Ramadan.

Caos piazza Baldissera

Migliaia di persone si sono riservate al Parco Dora per l’Eid al-Fitr, la tradizionale "festa della rottura del digiuno”, mandando in tilt l’area con lunghi incolonnamenti che hanno interessato la rotatoria. Sono diversi gli esponenti della minoranza che hanno attaccato la gestione viaria nella zona, a partire da Firrao.

Il piano

“Il piano di intervento – ha replicato Pentenero - è stato predisposto come ogni anno in occasione della fine del Ramadan”. Nella zona – dalle 6.30 della mattina - erano presenti quattro pattuglie della Polizia Locale, per un totale di 10 unità in via Borgaro, via Nole, largo Piero della Francesca.

“Successivamente, a seguito della segnalazione del continuo e straordinario flusso pedonale proveniente dal Parco Dora verso piazza Baldissera che stava provocando notevoli disagi alla circolazione, -ha aggiunto l’assessore - la Centrale Operativa del Corpo alle 8.50 ha inviato tempestivamente nella piazza stessa 6 unità”.

La situazione traffico è tornata alla normalità verso le 11.20: il deflusso delle macchine e pedoni è terminato poco dopo le 11.30.

Firrao (Torino Bellissima): "Gestione del traffico tardiva"

“La gestione del traffico in occasione della festa di fine Ramadan – ha risposto Firrao - è stata tardiva e ha creato 2 ore e mezzo di panico nella zona”. “Per questo ho pensato di regalare all’assessore una paletta che spero potrà essere utile per dirigere il traffico la prossima volta…” ha aggiunto il consigliere, al termine del blitz.